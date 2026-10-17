Attesa per la rassegna canora in programma per stasera alle 19 nella chiesa parrocchiale di Sinnai. Una serata per ricordare i coristi Eugenio Murgia e Pinuccio Serra scomparsi prematuramente. Ad organizzare è il Coro Segossini di Sinnai che proporrà tutto il suo repertorio con i cori ospiti: il "Motta Rossa" di Magognino di Stresa (provincia di Verbania), e il coro "Canticum Novum", di Dolianova.

Una serata di musica che si propone di spaziare in diversi generi dal sacro al profano: la manifestazione è organizzata con la collaborazione dell'amministrazione comunale e della parrocchia di Santa Barbara. Recentemente il coro Segossini è stato ospite in Piemonte del gruppo di Magognino di Stresa.Un gemellaggio che si rinsalda stasera in parrocchia con protagonista anche il coro di Dolianova. Lo spettacolo di oggi è alla sua undicesima edizione.

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