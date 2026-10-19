L’importanza della cura e dell’ascolto nei processi educativi della prima infanzia. Se ne parla domani a Donori nell’incontro organizzato dalla cooperativa sociale "Piccolo Mondo" in collaborazione con il Comune con la partecipazione di Lorenzo Braina, educatore, pedagogista e divulgatore.

Un’iniziativa rivolta a genitori, educatori ed insegnanti che si occupano di bambini nella fascia di età 0-6 anni. Un’opportunità per condividere esperienze e strumenti utili ad accompagnare la crescita dei bambini con particolare attenzione all’importanza della cura e dell’ascolto.

L’appuntamento è per le 16.30 all’ex Montegranatico. La partecipazione è libera e gratuita. L’incontro sarà replicato il 24 novembre alla stessa ora.

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