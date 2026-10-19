A l via la preparazione della terza edizione di "Calici d'autunno" che si terrà come negli anni precedenti in Piazza Sant'Isidoro su iniziativa dell'assessorato comunale alle Attività Produttive e Tradizioni Popolari, e dall’Associazione VAB Sinnai . Fissato l'appuntamento, dalle ore 17 del 7 novembre prossimo.

«La manifestazione- come si legge in un comunicato- sarà dedicata alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche e delle tradizioni del territorio, con degustazioni di vini, taglieri di salumi e formaggi, spazi dedicati ad artigiani e hobbisti. Previsti anche momenti di intrattenimento musicale». Un appuntamento particolarmente atteso che punta alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni del territorio.

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