Parole, musica e ironia per raccontare le mille sfumature dell’amore. Oggi, alle 20.30, il Piccolo Teatro dei Ciliegi di Poggio dei Pini, a Capoterra, ospita “Skoncerto – Una lunga storia d’amore”, terzo appuntamento della XIV edizione di Capoterra Teatro, la rassegna organizzata da Anfiteatro Sud.

Lo spettacolo, produzione del Teatro dall’Armadio, porta in scena Fabio Marceddu e Antonello Murgia in un percorso tra le contraddizioni dei sentimenti e le trasformazioni delle relazioni. Dalla passione al conflitto, dal desiderio alla vendetta, il racconto intreccia teatro e musica, alternando ironia e riflessione per esplorare le diverse forme dell’amore, con le sue promesse, le sue fragilità e i suoi inevitabili contrasti.

Dopo la comicità di “Onora il padel” e il concerto narrativo “Volevo solo amare”, la rassegna prosegue così con un nuovo appuntamento dedicato al teatro contemporaneo e alla contaminazione tra linguaggi artistici.

Capoterra Teatro continuerà fino al 13 dicembre al Piccolo Teatro dei Ciliegi, in piazza Maria Carta 8, a Poggio dei Pini, con un cartellone che spazia dalla comicità alla musica, dalla narrazione ai grandi classici.

© Riproduzione riservata