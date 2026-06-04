Il prossimo 6 giugno Samugheo ospiterà una giornata dedicata alla tosatura e alla cernita della lana. Un evento diretto alla valorizzazione della filiera ovina sarda.

“La lana sarda. Tosatura, cernita, percorsi di qualità”, è il titolo dell’iniziativa promossa dall’Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IBE) con il patrocinio del Comune di Samugheo, nell’ambito delle attività del progetto MARLAINE.

La giornata approfondirà il ruolo strategico della tosatura e della cernita, passaggi fondamentali per migliorare qualità, tracciabilità e valore della lana, contribuendo alla costruzione di percorsi di certificazione e valorizzazione delle produzioni locali. Sabato mattina, presso Area Pont’ Ecciu, si svolgerà una dimostrazione pratica di tosatura e cernita della lana, con la partecipazione di Valeria Gallese, veterinaria e fondatrice di AquiLANA, impegnata nel recupero della lana autoctona italiana attraverso una filiera sostenibile.

Nel pomeriggio l’incontro proseguirà al Murats, dove Patrizia Maggia di Agenzia Lane d’Italia presenterà le linee guida per la certificazione della lana, illustrando strumenti e criteri utili a rafforzare qualità e riconoscibilità della materia prima.

«L’evento – chiariscono gli organizzatori - rappresenta un momento di confronto tra allevamento, artigianato, ricerca e territorio, con l’obiettivo di restituire identità e valore a una risorsa profondamente legata alla storia e ai paesaggi rurali del Mediterraneo».

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