Per la prima volta il Festival internazionale di musica antica “Note senza tempo” approda ad Alghero con un appuntamento dedicato a uno degli strumenti più rappresentativi della tradizione musicale italiana. Sabato 6 giugno, alle 20.30, il Teatro Civico ospiterà il concerto “Il Mandolino nel Barocco”, proposto dall’Ensemble Benedetto Marcello con il mandolinista solista Francesco Mammola. L’iniziativa offrirà al pubblico un viaggio musicale tra le atmosfere di Venezia e Napoli, due delle culle del Barocco italiano, attraverso un repertorio che unisce la raffinatezza della musica colta alla forza espressiva di uno strumento profondamente radicato nella cultura popolare. Sul palco, insieme a Mammola, si esibiranno i violinisti Gianfranco Lupidii e Luca Matani e il clavicembalista Ettore Maria Del Romano. Il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Michele Mascitti, Giuseppe Giuliano, Antonio Vivaldi e Giovanni Sammartini, con un percorso musicale che culminerà in una serie di arrangiamenti dedicati alla grande tradizione della canzone napoletana. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione. La manifestazione è diretta artisticamente da Daniele Cernuto ed è organizzata da Dolci Accenti con il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e dei Comuni di Sassari, Porto Torres, Alghero, Uri e Castelsardo. L’evento rientra inoltre nel cartellone di “Salude & Trigu”, il network promosso dalla Camera di Commercio di Sassari.

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