Il quartetto svedese Ringmasters chiuderà la XV edizione di "Musica Maestro!". Sabato 6 maggio alle 20.30 la Basilica di San Gavino ospiterà l'atteso evento conclusivo della XV edizione della rassegna internazionale "Musica, Maestro!". La manifestazione, organizzata dall'Associazione Cantori della Resurrezione sotto la direzione artistica del Maestro Fabio Fresi, si inserisce quest'anno nelle celebrazioni per il quarantesimo anniversario del coro turritano.

A chiudere il cartellone sarà una formazione vocale celebrata in tutto il mondo, il quartetto svedese Ringmasters. Il gruppo di Stoccolma, composto da Didier Linder (basso), Rasmus Krigström (baritono), Jakob Stenberg (tenore) e Victor Nilsson (tenore), è emerso dalla prestigiosa scuola corale "Adolf Fredrik". Nel 2012 i Ringmasters hanno segnato un primato storico, laureandosi Campioni del Mondo di Barbershop e diventando il primo ensemble non americano ad aggiudicarsi l'ambito titolo in oltre settant'anni di competizione. A Porto Torres, la formazione porterà in scena "20 Years of Good Vibrations", lo spettacolo ideato per festeggiare il traguardo dei vent'anni di carriera del quartetto. Il concerto proporrà un'esplorazione delle massime potenzialità del canto a cappella, applicando le rigorose regole armoniche della tecnica Barbershop, che si distingue per la purezza degli accordi, la perfetta fusione timbrica e i celebri, virtuosistici accordi finali prolungati (noti come "tags"). A San Gavino proporranno un programma che spazia da Byrd a Poulenc, da Schubert a Rossini fino al folklore svedese, e successi pop e rock intramontabili (come quelli di The Beatles, Elvis Presley e Simon & Garfunkel).

Come consuetudine, l'inizio dell'esibizione internazionale sarà anticipato dal tradizionale saluto in musica eseguito dai padroni di casa, i Cantori della Resurrezione. L'ingresso è libero. La rassegna è sostenuta dal programma Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari e dalla Fondazione di Sardegna, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Porto Torres, Fersaco e Feniarco.

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