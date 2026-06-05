La vincitrice del concorso nazionale "Legalità e cultura dell’etica", promossa dai distretti italiani del Rotary International, Denise Testoni, è stata premiata stamattina nella cerimonia svoltasi nel vecchio Monte Granatico.

L'iniziativa, realizzata a Silanus grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale, dal Rotary Club Centro Sardegna e dall'istituto comprensivo statale "Binna-Dalmasso, ha infatti coinvolto gli studenti in un percorso di approfondimento sul tema “Rigenerazione urbana delle periferie come opportunità di riscatto: un percorso tra disuguaglianze, degrado, insicurezze, illegalità e desiderio di rinascita soprattutto tra le giovani generazioni”. L'obiettivo è quello di diffondere tra i giovani i valori della legalità, del rispetto e della responsabilità civile, favorendo lo sviluppo di una coscienza etica consapevole e coerente con i principi della cittadinanza attiva.

Hanno partecipato tutte le classi della scuola secondaria di primo grado di Silanus. Alcuni ragazzi hanno raccontato il tema con immagini e vignette, altri hanno realizzato scatti fotografici nel centro abitato di Silanus o prodotto brevi video ispirati agli argomenti affrontati durante il percorso didattico. Proprio uno di questi scatti ha consentito a Denise Testoni di distinguersi a livello distrettuale, ottenendo il primo posto nella categoria dedicata alla fotografia e ricevendo in riconoscimento un personal computer.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il Governatore del Distretto, Adriana Muscas, la presidente del Rotary Club del Centro Sardegna, Teresa Manca, il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, che fra l'altro ha detto: "Educare alla legalità significa investire sul futuro delle nostre comunità e sulla crescita di cittadini responsabili, attenti e partecipi".

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