Tutto pronto a Porto Ferro per la IV edizione del Girl Surf Power, uno degli appuntamenti più rappresentativi dello sport e del surf al femminile italiano. Confermate le categorie Junior, Softop e Funboard & Longboard, con la partecipazione di surfiste provenienti dall’Isola e dalla penisola.Si attende solo il semaforo verde per “scegliere il weekend più adatto alla sfida all’onda sulle acque della baia sassarese".

La manifestazione organizzata dalla Bonga Surf School si svilupperà nell'arco di due intere giornate. Un’evoluzione che porterà - sulla spiaggia e in acqua - non soltanto la tradizionale gara non competitiva ma anche attività artistiche, iniziative sociali, momenti dedicati al benessere e occasioni di confronto aperte alla comunità.

Tra le novità più attese spicca l'Expression Session Vintage, una speciale sessione dedicata allo stile classico del surf anni sessanta e settanta. Le partecipanti entreranno in acqua con tavole retrò e costumi ispirati all'epoca, celebrando una delle stagioni più iconiche della cultura surf internazionale.

Accanto all'attività sportiva troveranno spazio un mercatino creativo e solidale dedicato all'artigianato, al vintage e alle autoproduzioni, momenti dedicati alla Surf Therapy e al benessere attraverso il mare, ed il coinvolgimento di Associazioni e realtà del territorio impegnate nel sociale e nell'inclusione.

Anche l’arte sarà protagonista grazie alla presenza di Vincenzo Ganadu, che realizzerà una performance di live art incentrata sul rapporto tra oceano, sostenibilità e recupero creativo. L'artista sarà inoltre coinvolto nella giornata di pulizia della spiaggia, trasformando i materiali raccolti durante l’attività in un'opera capace di raccontare il valore della tutela ambientale. italiano.

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