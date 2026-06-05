Si è conclusa a Castiadas l’attività di monitoraggio finalizzata alla programmazione dei "Servizi Estivi 2026" per i bambini e i ragazzi del territorio. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale attraverso un questionario rivolto alle famiglie degli alunni frequentanti il plesso scolastico di Castiadas, ha consentito di raccogliere indicazioni,con osservazioni, suggerimenti e proposte sui bisogni educativi, organizzativi e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro durante il periodo di chiusura delle scuole.

«Dall’analisi dei dati- ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni- emerge con chiarezza la necessità di garantire una copertura oraria dei servizi estivi estesa anche nelle ore pomeridiane, nonché l’esigenza di organizzare attività differenziate in base alle diverse fasce d’età dei ragazzi. È stata inoltre evidenziata l’importanza di disporre di spazi adeguati e funzionali alle attività educative e ricreative e di favorire, ove possibile, la partecipazione congiunta di fratelli e sorelle dei ragazzi che fruiranno del servizio».

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