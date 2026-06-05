L'obiettivo è solo uno: celebrare lo sport, l'inclusione e la condivisione. Torna “Power of Sport”, il grande evento organizzato da Sea Scout, l'associazione composta da persone con disabilità intellettivo-relazionali che da anni promuove lo sport come strumento di partecipazione, crescita e abbattimento delle barriere. La quinta edizione si svolgerà da venerdì 19 a domenica 21 giugno alla marina di Torregrande, a Oristano, al centro della Sardegna, pronta ad accogliere atleti, famiglie, associazioni e appassionati provenienti da tutta la Sardegna per una tre giorni ricca di appuntamenti sportivi, culturali e sociali.

IL PROGRAMMA – Venerdì 19 giugno si terrà la sfida nel Golfo con “Nuotiamo Insieme”. Ad aprire la manifestazione sarà la tradizionale nuotata-staffetta "Nuotiamo Insieme", uno degli appuntamenti più attesi dell'intero programma. La partenza è fissata alle 9 dalla spiaggia di Mar Morto, a San Giovanni di Sinis, nel territorio di Cabras, mentre l'arrivo è previsto intorno alle 13 sulla spiaggia di Torregrande, davanti al Sea Scout Beach Resort, dopo aver percorso circa sette chilometri nelle acque del Golfo di Oristano. Le adesioni sono aperte a tutti. Sarà possibile iscriversi presso lo stabilimento Sea Scout Beach Resort di Torregrande, situato di fronte a Villa Baldino. Anno dopo anno "Nuotiamo Insieme" richiama decine di partecipanti e rappresenta molto più di una semplice traversata: è un messaggio concreto di inclusione e condivisione che dimostra come lo sport possa superare ogni pregiudizio e valorizzare le capacità di ciascuna persona. Ogni partecipante potrà scegliere liberamente quanto nuotare: pochi metri, una frazione del percorso oppure l'intera traversata. Grazie al fondamentale supporto delle Forze dell’Ordine con uomini e mezzi in mare, al supporto logistico garantito dalle numerose imbarcazioni presenti, sarà infatti possibile salire a bordo in qualsiasi momento per una pausa o per concludere anticipatamente la prova. Come da tradizione, il primo atleta a raggiungere la riva farà risuonare la campana posizionata sulla spiaggia di Torregrande, dando ufficialmente il via alla quinta edizione di "Power of Sport". Fin dalle prime ore della mattina sarà operativo il villaggio sportivo, con la partecipazione di numerose associazioni e società sportive del territorio, affiancate dagli stand istituzionali delle forze dell'ordine. Sarà presente anche il Club ufficiale Harley Davidson “4 Mori Chapter”. Sempre nella mattinata di venerdì 19 giugno, accanto al Sea Scout Beach Resort, sarà presente l'autoemoteca grazie alla collaborazione tra Avis e l'associazione benefica della Polizia di Stato "Donatori Nati". Un'importante occasione per sensibilizzare alla cultura della donazione e offrire a chiunque la possibilità di compiere un gesto concreto di solidarietà. La giornata proseguirà alle 19 con un aperitivo al tramonto e alle 20 con "Perfetti… immagini, musica, parole", spettacolo ideato e diretto dalla regista Sara Dessena, in programma presso il Sea Scout Beach Resort, sul palco saliranno i ragazzi e le ragazze con disabilità. Sabato 20 giugno, una giornata di grandi competizioni. Il secondo giorno di manifestazione vedrà protagoniste numerose discipline sportive, confermando la vocazione multidisciplinare di "Power of Sport". Le acque di Torregrande ospiteranno l'Open Water della Federazione Italiana Nuoto. Spazio anche al Campionato Interregionale di tiro con l'arco e al Campionato Italiano di calcio balilla della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali. In serata sarà presentato il libro di Sabrina Papa, "Volando nell'Invisibile. Una Pilota Fuori dall'Ordinario", edito da Cartabianca. Sul palco del Sea Scout Beach Resort si parlerà inoltre di tutela ambientale e inclusione attraverso il progetto che coinvolge i ragazzi e le ragazze di Sea Scout insieme al Centro di Recupero del Sinis che accoglie e cura le tartarughe marine Caretta Caretta soccorse lungo le coste sarde prima del loro ritorno in mare. La manifestazione si concluderà domenica 21 giugno con uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'intero programma: il Campionato Nazionale di Nuoto della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.

Un finale di alto livello per una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere e a trasmettere un messaggio forte: lo sport è incontro, partecipazione e inclusione. Tre giorni in cui atleti, volontari, famiglie e pubblico condividono esperienze, emozioni e valori capaci di lasciare un segno ben oltre il traguardo.

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