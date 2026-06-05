Escursioni in moto, spettacoli acrobatici, musica e buon cibo. E’ tutto pronto a Barrali per l’undicesima edizione del motoraduno organizzato dall’associazione Barraikers. Anche quest’anno la manifestazione sarà preceduta dalla Festa della Birra in programma il 27 giugno con spettacoli di animazione e musica dal vivo anni ‘90/2000. Domenica 28 giugno il motoraduno con appassionati delle due ruote provenienti da tutta la Sardegna. L’intera giornata sarà dedicata ai motori. Alle 9 l’apertura delle iscrizioni e, alle 11, il primo spettacolo degli stuntman professionisti che daranno prova della loro abilità alla guida con salti, acrobazie in volo e cadute simulate. Alle 13 il giro turistico verso Senorbì dove è prevista la pausa pranzo a Monte Luna. Nel pomeriggio, alle 18.00, il secondo spettacolo di acrobazie. Dalle 20 il Music Live di Rockology. Per informazioni e prenotazioni si possono chiamare i numeri 3475445621 e 3495850820

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