Un’assemblea con i cittadini di Li Lioni, la borgata popolosa della città di Porto Torres, per spiegare le opportunità derivanti dalla nascita di un Consorzio con il Comune. L’incontro è stato ufficialmente convocato per il prossimo 3 aprile alle ore 18, presso la Sala conferenza del Museo del Porto, un’assemblea pubblica dei residenti e dei proprietari dell’agglomerato urbano, con l’obiettivo di avvicinare la periferia alla città. L’incontro rappresenta un passaggio fondamentale per l’avvio del percorso di costituzione del Consorzio pubblico-privato, uno strumento concreto che consentirà ai cittadini di collaborare con il Comune per migliorare la gestione delle strade vicinali, potenziare i servizi e avviare un processo strutturato di sviluppo e valorizzazione dell’area. Durante l’assemblea verranno illustrati obiettivi, modalità operative e benefici del consorzio, con l’obiettivo di costruire un modello partecipato capace di rispondere alle esigenze reali dei residenti. Interverrà l’ingegnere Mario Cappai, responsabile dell’Ufficio Tecnico che ha elaborato il Piano urbanistico comunale del Comune di Porto Torres. Nel corso dell’incontro sarà inoltre avviato il percorso per l’individuazione delle figure tecniche e legali necessarie alla redazione dello statuto consortile, primo passo concreto verso la sua costituzione. «Si tratta di un momento importante per Li Lioni – spiegano gli organizzatori– perché segna il passaggio dalle parole ai fatti. Vogliamo mettere i cittadini nelle condizioni di essere protagonisti, costruendo insieme un modello organizzato, efficace e duraturo per la gestione e lo sviluppo del territorio». L’assemblea è aperta a tutti i residenti e proprietari della zona Li Lioni.

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