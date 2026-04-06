È tutto pronto per la seconda edizione di Edufest - “Turris Umpari”, il Festival dell’educazione in programma a Porto Torres da giovedì 9 a sabato 11 aprile. Dopo il successo della prima edizione, organizzata lo scorso mese di settembre, l’iniziativa coinvolgerà ancora una volta tutta la comunità educante del territorio proponendo un ricco ventaglio di attività educative e ricreative, pensate per tutte le età e finalizzate alla condivisione di esperienze, valori e pratiche di comunità. Edufest - “Turris Umpari” è promosso dal settore Servizi Sociali del Comune, in collaborazione con il gruppo di associazioni che fanno parte del Tavolo paritetico del “Patto Educativo di Comunità”, lo strumento che consente di attuare azioni educative innovative all'interno del contesto cittadino, attraverso una stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale, la scuola, le famiglie, mondo dell’associazionismo e cittadini.Edufest nasce con l’obiettivo di valorizzare l’educazione come bene comune, mettendo in rete istituzioni, associazioni, famiglie, scuole e cittadini. Il nome scelto, “Turris Umpari”, richiama la dimensione del camminare insieme con l’idea che la crescita di ciascuno sia frutto del contributo di tutti. Edufest non è solo un evento, ma un processo collettivo: uno spazio di incontro in cui educazione, partecipazione e territorio si intrecciano per generare nuove sinergie e nuove visioni per la città. La manifestazione prenderà il via con due giornate laboratoriali dedicate alle scuole, mentre la giornata conclusiva sarà aperta all'intera comunità.

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