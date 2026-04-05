L’incontro tra il Cristo risorto e la Madonna, un momento che si è rinnovato anche questa mattina, davanti alla chiesa della Santa Vergine della Consolata, nel cuore di Porto Torres. Il rito, nella Settimana Santa, ha visto la partecipazione di tanti fedeli. Eventi che dalla processione al rito de S’Iscravamentu, hanno visto fede e tradizione che si incontrano, S'Incontru, partito dalla basilica dei Santi Martiri Gavino, Proto e Gianuario a Porto Torres. Un programma di eventi religiosi che cominciato domenica, 29 marzo, con la benedizione delle Palme presso la piazza Martiri Turritani, è proseguito con un momento particolarmente sentito con la processione in direzione della chiesa romanica dove è stata celebrata la messa della passione del Signore. L'ultima celebrazione è prevista alle 19 con la messa Vespertina, l'evento che conclude la Settimana Santa.

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