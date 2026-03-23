Il gruppo dei Gen Rosso approda a Porto Torres. La band musicale del movimento dei focolari, nata su iniziativa della fondatrice Chiara Lubich, attraverso la sua musica, lancia messaggi di pace, amore e speranza, rivolto a tutti, in particolar modo ai giovani.

Saranno ospiti della basilica di San Gavino, venerdì 27 marzo alle ore 20.30 per uno spettacolo che offre un repertorio ricco. Alle spalle più di 250 tour in 53 Paesi, 68 album e oltre 400 brani e oltre 4 milioni di spettatori, oltre a manifestazioni, raduni e workshop.

In questa occasione i Gen Rosso si esibiranno in "Spirituals" programma adatto al periodo di Quaresima e al luogo che li ospiterà, la splendida chiesa romanica. Nati nel centro internazionale multiculturale di Loppiano, il gruppo Generazione Nuova ha iniziato i loro primo tour in Italia e in Europa con ritmi e tradizioni diverse. L’inizaitiva nasce grazie al movimento dei Focolari e il contributo dei parroci don Michele Murgia e monsignor Salvatore Masia, e il patrocinio del Comune di Porto Torres.

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