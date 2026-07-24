Ad aprire il sipario sull'estate dei grandi concerti ad Alghero sarà Tommaso Paradiso. Toccherà al cantautore romano inaugurare sabato 25 luglio il palco dell'Anfiteatro Ivan Graziani e dare il via all'edizione 2026 dell'Alguer Summer Festival, con uno spettacolo che intreccia le canzoni del nuovo album Casa Paradiso ai brani che lo hanno consacrato tra gli artisti più amati del panorama pop italiano. Reduce dalla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con il brano I romantici, tra i più trasmessi dalle radio italiane, Paradiso si esibirà dal vivo accompagnato dalla band che lo segue da anni: Matteo Cantaluppi (direzione musicale e tastiere), Silvia Ottanà (basso), Angelo Trabace (pianoforte), Gianmarco Dottori (chitarra acustica), Nicola Pomponi e Marco Antonio Musella (chitarre elettriche), Daniel Fasano (batteria) e le coriste Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola. La tappa algherese rientra nel tour estivo prodotto da Live Nation e rappresenta uno dei momenti di punta della rassegna organizzata dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero, con l'organizzazione di Shining Production in collaborazione con Gian Production e Roble Factory. L'Alguer Summer Festival proseguirà poi con un calendario ricco di grandi nomi della musica italiana: Litfiba (1 agosto), Fiorella Mannoia (2 agosto), Luca Carboni (5 agosto), Blanco (6 agosto), la serata K Pop is Coming (8 agosto), Il Volo (9 agosto), Mannarino (11 agosto), Madame (18 agosto), Marco Masini (19 agosto), Capo Plaza (20 agosto), Fulminacci (21 agosto), Caparezza (22 agosto) e la serata Voglio Tornare negli Anni '90 (23 agosto).





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