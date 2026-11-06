Domenica 8 novembre alle ore 18 prosegue, al Teatro Parodi di Porto Torres, la nuova stagione di teatro contemporaneo, organizzato da La camera chiara, con la coppia di attrici Francesca Pica e Maria Scorza, in scena con lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da loro stesse, intitolato“Piccole donne non devono morire”. Liberamente ispirato ai romanzi “Piccole donne” e “Piccole donne crescono” di Louisa May Alcott, lo spettacolo è una riflessione contemporanea sull'universo femminile. Le piccole donne, ora quarantenni, ripercorrono la loro adolescenza e la loro crescita attraverso il ricordo, riflettendo su cosa le ha fatte diventare le donne che sono. La storia racconta di due sorelle, Margherita e Pina, che si incontrano in un cimitero per un triste evento: la riesumazione della sorella Bettina, morta prematuramente venti anni prima. Margherita è la maggiore, felicemente sposata con Giovanni, professore delle scuole medie, completamente assorbita dalla vita familiare, dal suo ruolo di madre di due gemelli adolescenti. Ha rinunciato alla carriera artistica per loro e, senza troppe difficoltà, si è accontentata di un modesto lavoro da impiegata. Avrebbe preferito una vita con più agi e soffre del giudizio degli altri. Pina è la secondogenita. La più estroversa e brillante, è stata spinta da tutta la famiglia a coltivare il suo talento di scrittrice. È riuscita a pubblicare un romanzo che le ha dato fama, ma le opere successive non sono all’altezza. Ha rinunciato all’amore per la carriera. Si ritrova sola e soffre del “blocco dello scrittore”. Le due sorelle attendono Emilia, la piccola di casa, che, come al solito, è in ritardo. Il luogo dell’incontro, dove sono costrette ad aspettare, diventa sempre più intimo: riaffiorano ricordi e antiche paure. Le due donne si confessano, discutono, si confidano, tornano vecchi rancori e vecchi segreti di famiglia.

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