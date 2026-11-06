A Sini, paese dell’Ulivo millenario, domenica 8 novembre è in programma la “Festa dell’Olio”. Organizzata dall’amministrazione comunale, si terrà una giornata dedicata alla valorizzazione dell’olio Extra Vergine e del suo legame con il territorio. Sarà l’occasione per conoscere da vicino un prodotto che rappresenta una parte importante dell’identità locale, tra tradizioni, saperi produttivi e nuove opportunità di valorizzazione. Il via alle 10, con un convegno in Municipio, in via Nuova, a tema “La Sardegna dell’olio: identità, turismo e nuove opportunità di mercato”; un incontro dedicato all’oleoturismo e delle prospettive di sviluppo del settore. A seguire, le esperienze alla scoperta della produzione dell’olio, con degustazioni guidate, momenti di approfondimento e di convivialità: alle 12, visita all’oleificio delle sorelle Figus; alle 13, il pranzo in piazza Eleonora; dalle 15 alle 17 degustazione dell’olio nella Casa di “Tziu Modestinu”; alle 17, in piazza, il concorso dell’olio di Sini; alle 17.30 bruschettata e balli. Chiusura, alle 18, con la proclamazione dei vincitori del concorso. Per informazioni e prenotazioni a pranzo e degustazione guidata si può contattare l’indirizzo e-mail proloco.sini@gmail.com.

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