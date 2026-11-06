Il Comune di Pau ha indetto un bando pubblico per la raccolta di olive di proprietà dell’ente, per l’anno 2026. Nello specifico, l’ente ha intenzione di assegnare ai privati cittadini la concessione alla raccolta delle olive presenti negli alberi del Parco degli Ulivi, piazza Funtanedda e via Brigata Sassari. La durata della concessione è pari al tempo necessario per effettuare la raccolta e il criterio di assegnazione è del massimo rialzo a base d’asta. La base d’asta è fissata per in 30 euro. Il requisito necessario per accedere alla concessione è la residenza a Pau. L’offerta dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro giovedì 12 novembre. Tra le offerte pervenute verrà stilata una graduatoria in ordine di rialzo offerto. A parità di offerta la priorità verrà individuata attraverso un sorteggio pubblico. Bando e modulistica per la partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e disponibili presso gli uffici comunali.

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