Il Comune di Villaurbana sta raccogliendo le manifestazioni di interesse per partecipare ad un viaggio culturale, dal 4 al 7 dicembre prossimo, alla scoperta di Trento, Bolzano e Merano. Giornate in cui ci si dividerà tra visite culturali, attività formative e mercatini di Natale. L’avviso è rivolto ai ragazzi e alle ragazze residenti a Villaurbana, nati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, con la possibilità di estendere la partecipazione anche ai giovani del 2011 e 2012 (valutazione che l’amministrazione comunale farà successivamente). Per il viaggio, sono disponibili 30 posti, con possibilità di ampliamento compatibilmente con le risorse disponibili. È prevista una quota di partecipazione (150 euro), con la restante parte del costo che sarà sostenuto dal Comune. Il pacchetto comprenderà trasporto dalla Sardegna e relativi trasferimenti, tre pernottamenti, visite e attività culturali, coperture assicurative e la presenza di accompagnatori. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 9 novembre, a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it). La manifestazione di interesse non garantisce l’ammissione. Il programma dettagliato e le modalità di partenza saranno comunicati successivamente ai partecipanti ammessi.

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