Si rinnovano, a Pau, come da tradizione, con l’arrivo dei primi giorni di settembre i festeggiamenti in onore di Santa Prisca. Lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3, al via le celebrazioni organizzate dal Comitato della Festa e dalla Parrocchia, con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Anteprima domenica 31 agosto, alle 21, con il balli in piazza.

Lunedì, alle 10, la processione del Simulacro dalla Chiesa Parrocchiale alla Chiesa Campestre, con la partecipazione dei cavalieri e della confraternita di Pau. A seguire la Santa Messa. Alle 12 e alle 18 i balli in piazza, in compagnia di Alessio Piras e Giuliano Armas. Alle 20 la cena con i prodotti tipici del territorio e alle 22 serata in compagnia dell’associazione “Città di Quartu 1928”. Alle 24 “Su Giru de Sa Prama” e “Canto dei Coggius”.

Martedì 2, alle 10, la processione per le vie del paese, mentre alle 18.30 ci sarà il rientro del Simulacro in Parrocchia. In serata, alle 22, spettacolo degli “Istentales” in concerto. Mercoledì 2, il via alle 18 con i balli in piazza; alle 19 la Santa Messa e la fiaccolata per le vie del paese. Alle 22 chiusura con la Gara Poetica con Bruno Agus, Giuseppe Porcu e il coro di Ula Tirso.

