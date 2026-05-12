Si terrà venerdì 15 maggio, a Pau, lo Spettacolo di Burattini “#Nofastfashion”. L’iniziativa è stata ideata dal CEAS – Parco dell’Ossidiana e dal Comune, in collaborazione con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Mogoro e l’associazione “Camélopard”.

Un progetto finanziato da un bando della Regione Sardegna sulla tematica della “Fast Fashion”, attraverso INFEAS (INformazione, Formazione e Educazione Ambientale alla Sostenibilità).

I burattini, protagonisti dello spettacolo, sono stati realizzati dai ragazzi delle Scuole Medie di Mogoro, coordinati da Laura Pazzola, regista e burattinaia dell'associazione francese “Camélopard”. A partire dalle 16.30 il via allo spettacolo, gratuito, che si terrà nel palco del Comune di Pau, davanti al parco inclusivo. “Sarà lo spettacolo finale che parlerà delle tematiche del progetto – commenta Giovanni Pischedda, della Stria srls, responsabile di progetto – animato dai burattini creati con materiali di riciclo, come per esempio vestiti usati, nel corso degli appuntamenti precedenti che si sono tenuti a Pau”.

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