Superata la domenica di Pasqua, al via un lunedì di festa sulle note dell'elettronica isolana: questa Pasquetta il club Aqua, sul lungomare del Poetto di Quartu Sant'Elena, sarà teatro del pomeriggio techno di "After Easter" con ben quattro dj isolani che si alterneranno alla consolle. Dalle 16 si potrà accedere alla serata a ingresso libero, organizzata dai collettivi Anyway e Nightsounds.

In una line-up che vedrà le selezioni musicali affidate a una squadra di spicco, sul palco sarà presente la veterana Marascia, attiva come dj fin dal 1989, e pochi anni dopo tra i protagonisti della stagione rivoluzionaria di Harder Times. Nei primi anni Novanta afferma il suo eclettico stile house con alcune produzioni originali, a partire dall'extended-play "The Land of Rhythm" (1992), seguita da un secondo volume l'anno dopo: da allora ha avuto inizio un percorso umano e artistico, simbolico di una generazione di musica nell'Isola e di rivendicazione dell'identità di genere, che rende tutt'oggi Manuela Marascia un'interprete unica e apprezzata internazionalmente.

C_Sky, alias Enrico Saba, è un altro nome ormai scolpito nell'elettronica sarda, partendo anche lui dall'underground dell'hinterland cagliaritano alla fine del millennio, e arrivando in pochi anni a essere il referente di Nightsounds e del movimento a esso affiliato. Ispirandosi sin dagli inizi alle sonorità techno di Detroit, anche lui entra dal 1996 a far parte della grande famiglia di Harder Times, muovendosi negli anni a seguire tra svariati set, produzioni e collaborazioni.

Due pezzi da novanta della vecchia scuola, che troveranno delle adatte controparti sul palco in Alexon, noto per le sue performance dall'intenso groove e con l'uso del percussionismo in tempo reale, e in Genetic Drums, fedele al versante più acido techno, in selezioni ipnotiche e produzioni ritmiche.

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