La rassegna “NAZRA – Palestine Short Film Festival” fa tappa a Villa Verde. Un’iniziativa che arriva nell’Alta Marmilla grazie all’organizzazione della Biblioteca Comunale "Antoni Cuccu", in collaborazione con Palazzo d'Inverno e Comune. L’evento è in programma venerdì 30 ottobre, con inizio delle proiezioni previsto per le 18, negli spazi del “Movethebox Marmilla”, in via Indipendenza 1. Tra i cortometraggi proiettati ci saranno “Free Fish”, “Morgenkreis”, “Intersecting Memory”, “Qaher” e “Ya Maha”. L’ingresso alla serata è libero. “Nazra” è un progetto di cinema itinerante di cortometraggi dalla e sulla Palestina, che dal 2017 attraversa città, paesi e comunità italiane grazie al lavoro volontario di diverse associazioni e cittadini. Una rassegna che racconta, attraverso il linguaggio cinematografico, la vita nei territori occupati.

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