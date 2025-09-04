Il Comune di Palmas Arborea ha avviato la raccolta delle adesioni per il corso di Ginnastica Dolce. È intenzione dell’amministrazione comunale, infatti, avviare l’attività, che sarà rivolta ai residenti con un’età dai 51 anni in su.

Il corso si svolgerà nel periodo tra ottobre 2025 e maggio 2026, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle 16.30 alle 17.30 negli spazi della palestra comunale. Per partecipare al corso è necessario possedere il certificato medico rilasciato dal Medico di base o Medico dello Sport per attività sportiva non agonistica, richiesti prima dell'avvio dell'attività. Il servizio prevede una contribuzione (80 euro all’anno), mentre sarà gratuito per gli iscritti dai 65 anni in poi. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il 15 settembre e il corso sarà aperto a un numero massimo di 20 partecipanti in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

