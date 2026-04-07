Il 10 aprile prossimo le comunità di Palau e La Maddalena commemoreranno l’83° anniversario dell’affondamento dell’incrociatore Trieste, avvenuto il 10 aprile 1943, bombardato dall'aviazione anglo-americana, nel quale perirono 77 marinai ed altrettanti rimasero feriti, anche gravemente. Le celebrazioni si apriranno alle ore 10 nella rada di Mezzoschifo – La Sciumara, sotto Porto Rafael, con la diffusione di brani musicali e l’arrivo delle autorità civili e militari. Alle 10:30 è previsto lo schieramento di un reparto militare, seguito dalla benedizione del cuscino commemorativo, dalla preghiera del marinaio e dal consueto lancio in mare, in ricordo dei caduti.

Subito dopo, il corteo si sposterà verso la Fortezza militare di Capo d’Orso; Qui, alle 11, è in programma una visita istituzionale. In occasione della ricorrenza, la Fortezza sarà eccezionalmente aperta al pubblico dalle 10 alle 19, con accesso gratuito e controllato. Un’opportunità per cittadini e visitatori di riscoprire un luogo di particolare valore storico e paesaggistico, facente parte, a suo, tempo, del poderoso sistema difensivo posto a difesa dell’estuario di La Maddalena, realizzato a difesa da un possibile attacco francese, proveniente dalla Corsica.

© Riproduzione riservata