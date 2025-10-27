Doppio evento organizzato da Iconica Selvatica nel bosco di Ocra a Badu Canu (Osilo) per il weekend di Ognissanti e Defunti. Due giorni di laboratori creativi e teatro immersivo per bambini e a conclusione un concerto dalle sonorità disco punk per il pubblico adulto.

Il via sabato alle 10.30 (replica 15.30 di sabato e domenica) con “BOO!”, il primo appuntamento della rassegna teatrale Selva Kids. Attori e perfomer coinvolgeranno i bambini e i loro genitori in giochi teatrali e laboratori creativi nel bosco, andando alla ricerca di fantasmi e dolcetti e scoprendo man mano le suggestioni di Halloween e le tradizioni sarde di Su mortu mortu.

Domenica la giornata proseguirà con un pranzo condiviso e alle 16 spazio al concerto di Wunder Tandem, uno spettacolo a due voci, fisarmonica, drum set e una impertinente anima clown dal morso acido, un duo leopardato disco punk pronto ad incendiare il palco.io di creare uno spazio che non c’è.”

