Il teatro come strumento di crescita, confronto e riscatto personale. Va in scena a Ortacesus lo spettacolo “Io tocco il fondo e torno a galla con la sabbia in mano”, appuntamento conclusivo del laboratorio teatrale promosso da Cada Die Teatro con gli ospiti della Comunità terapeutica Dianova, nell'ambito dell'ottava edizione del progetto nazionale Per Aspera ad Astra. L’allestimento, curato da Alessandro Mascia e Pierpaolo Piludu, con la collaborazione di Stefania Meloni e delle docenti Cristina Cabiddu e Anna Serra del CPIA 1 Cagliari, rappresenta il punto d'arrivo di un percorso iniziato nell'ottobre scorso e che ha coinvolto numerosi ospiti della comunità, provenienti da differenti contesti e nazionalità.

Prendendo spunto dal libro “Racconti alla finestra” di Matteo Pericoli, i partecipanti hanno creato personaggi originali, immaginandone il passato, le fragilità e le aspirazioni. Un lavoro che, attraverso il racconto e l'interpretazione, ha favorito la conoscenza reciproca e la nascita di relazioni profonde all'interno del gruppo. Sul palco saliranno gli stessi protagonisti del laboratorio, accompagnati da scene e costumi realizzati da Franzisca Piludu e Marilena Pittiu, dalle musiche di Giorgio Del Rio e Francesca Loche e dalle riprese video di Marco Gallus. Lo spettacolo è il risultato di mesi di lavoro condiviso e testimonia il valore della cultura come occasione concreta di inclusione, consapevolezza e cambiamento. L'iniziativa, sostenuta dal CPIA 1 Cagliari e resa possibile grazie alla collaborazione degli operatori della Comunità Dianova, chiude una nuova edizione di un progetto che utilizza il linguaggio teatrale per favorire percorsi di crescita personale e sociale attraverso la bellezza e la partecipazione.

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