Musica indipendente, progetti inclusivi e percorsi artistici, torna a Berchidda il Sàmbene Summer Fest, evento organizzato dal centro di produzione musicale e culturale Sàmbene production e con il patrocinio del Comune. Sul palco della manifestazione, stasera alle 20:30, i protagonisti di un anno di lavoro nell'hub ideato dal musicista e artista eclettico Nanni Gaias, laboratorio di formazione, creazione e ascolto (non solo musicale).

Aprono il sipario, gli allievi dei corsi di batteria e la presentazione di un nuovo progetto artistico in collaborazione con l'Orchestra spensierata, realtà a sostegno di artisti con disabilità, seguiti dall'anteprima del disco della cantautrice olbiese Mia, prodotto dal centro Sambene. Special guest del live, i Rusty Brass, band di ottoni bresciani nota per il sound ibrido che fonde funzioni, afrobeat, rock londinese e musica balcanica, accompagnata dal Nanni Gaias Trio. Chiude la serata, il dj set, tra elettronica e contaminazione urban, di AndreeD.

La seconda edizione del Fest propone, anche, un’installazione partecipata e ideata dall'agenzia partner del centro, Bhag Factory: si chiama Tu sei qui e invita i visitatori a lasciare un'impronta della propria identità su una parete di frasi da condividere per esprimersi e riconoscersi.

“Sàmbene è nato per fare musica ma non solo, è nato per far emergere le persone, aiutarle a esprimersi e a creare legame autentici attraverso l'arte, quella delle persone fragili e degli appassionati, e questo festival è il modo in cui la restituiamo alla comunità”, ha detto l'ideatore del festival e fondatore del centro, Nanni Gaias.

“Il centro di produzione e il suo Summer sono un presidio umano e musicale prezioso per il nostro territorio: inclusività e originalità renderanno anche la seconda edizione del festival uno spazio aperto e creativo, ideale per chi sa trasformare la musica in possibilità e la condivisione in valore”, ha affermato il sindaco, Andrea Nieddu.

© Riproduzione riservata