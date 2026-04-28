Musica per tutta la giornata, senza pause. Il Primo Maggio di Oristano si prepara a trasformare piazza Lucio Abis in un palco continuo: dalle 11 fino a sera una maratona di esibizioni accompagnerà il pubblico tra live, food e spazi dedicati a famiglie e tempo libero. A guidare il cartellone è Moses Concas, ospite principale dell’evento. A ventotto anni ha vinto Italia’s Got Talent, è stato finalista a Got Talent All Stars in Spagna nel 2023 e ha partecipato a America’s Got Talent – The Champions. Un percorso internazionale per un artista che ha costruito il suo stile sull’incontro tra armonica a bocca e beatbox.

«Il Primo Maggio in Piazza Lucio Abis rappresenta un momento fondamentale di aggregazione per la nostra comunità», sottolineano il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore allo Spettacolo Antonio Franceschi.

«La presenza di numerosi artisti locali, affiancati da un ospite d’eccezione come Moses Concas, testimonia la qualità e l’ambizione dell’iniziativa». Sul palco si alterneranno Seggio Komunale, Blues Crab, LA64, Lil Kid, Karma, Gabri, Duckies, Kantina Staff, Lauretta, Ared e Sandro Azzena, con la conduzione affidata a Carmen Corona.

«Eventi come questo valorizzano il territorio e rafforzano il senso di appartenenza alla città», aggiungono dal Comune. L’organizzazione è di Rambla Street Bar e Kubetto. Sono previsti anche area giochi per bambini, spazi sportivi, zona relax e un’ampia offerta food. L’ingresso è libero.

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