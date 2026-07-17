L’estate 2026 a Montresta si apre con uno degli appuntamenti più attesi e identitari: la Sagra “Sos Pipiriolos”, in programma sabato 18 luglio alle 20. Il piatto simbolo del paese torna a riunire la comunità tra tradizione, convivialità e profumi di cucina casereccia. La serata, organizzata dalla Pro Loco e dal Comitato Sant’Antonio con il patrocinio del Comune, sarà animata da Antonello & MariaElisa con balli di gruppo e latino. La sagra inaugura MontREstate 2026, Il programma prosegue venerdì 25 luglio alle 22 con “Pro Unu Sero Festende”, mentre il 1 agosto l’anfiteatro “Antonio Zedda” ospiterà Montresta in Rock, seguito il 4 agosto dal Pier Live. La spiritualità incontra la festa il 9 agosto con la Festa del Sacro Cuore a Su Casteddu, mentre il 12 agosto il centro storico si anima con “Mai a letto, in Carrela”. Il 21 agosto osservazione del cielo con “Guardando l’Infinito” e gran finale il 7 settembre con “Oltre la Guida – Montresta Rampante” , in collaborazione con il Club Ferrari Lettania.

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