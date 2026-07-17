L'Oratorio della parrocchia di Santa Maria di Montserrat di Burcei presenta oggi una serata di cinema all'aperto sulla storia del paese, organizzata con la collaborazione del Comune di Burcei nel contesto della "Estate Burcerese".

Verranno proiettati vecchi filmati di partite di calcio, feste, commedie, processioni, interviste, Via Crucis, e tanto altro, che raccontano la storia della comunità. L'appuntamento di stasera è alle 21 al Parco comunale con ingresso gratuito. Nei filmati, anche i campi di calcio in terra battuta, le sagre, le risate, la devozione e la voce dei nonni. Tutto sono invitati a collaborare in questa particolare raccolta.

«Se volete condividere anche il vostro materiale - dicono gli organizzatori rivolgendosi alla cittadinanza - potete ancora farceli avere. Li proietteremo nelle prossime serate».







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