Musica a tenore e corale nel nuovo appuntamento della nona edizione del “Festival delle Bellezze”, la rassegna musicale ideata dal maestro Vincenzo Cossu nel 2018 e curata dall'Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia. La tappa di sabato è a Valledoria, all’Imbarcadero alla foce del fiume Coghinas, alle 21, per la serata “L’approdo del canto”.

Ospite d'eccezione i Tenores di Orosei “Antoni Milia”, una delle più note formazioni del canto tradizionale sardo, profano, con il canto a tenore, e sacro, con il repertorio liturgico e paraliturgico delle confraternite religiose.

Prima del canto a tenore, interverrà la Corale Studentesca “Città di Sassari”, diretta dal maestro Vincenzo Cossu. Saranno eseguiti brani pop internazionali, italiani e della tradizione sarda.

La serata sarà condotta da Manuela Muzzu.

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