I Tenores di Orosei “Antoni Milia” cantano alla foce del CoghinasA Valledoria il nuovo appuntamento col 9° Festival delle Bellezze
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Musica a tenore e corale nel nuovo appuntamento della nona edizione del “Festival delle Bellezze”, la rassegna musicale ideata dal maestro Vincenzo Cossu nel 2018 e curata dall'Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia. La tappa di sabato è a Valledoria, all’Imbarcadero alla foce del fiume Coghinas, alle 21, per la serata “L’approdo del canto”.
Ospite d'eccezione i Tenores di Orosei “Antoni Milia”, una delle più note formazioni del canto tradizionale sardo, profano, con il canto a tenore, e sacro, con il repertorio liturgico e paraliturgico delle confraternite religiose.
Prima del canto a tenore, interverrà la Corale Studentesca “Città di Sassari”, diretta dal maestro Vincenzo Cossu. Saranno eseguiti brani pop internazionali, italiani e della tradizione sarda.
La serata sarà condotta da Manuela Muzzu.