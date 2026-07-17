L'arte dei più piccoli torna protagonista a Suelli con la quarta edizione di "Bambini dipingono", l'iniziativa dedicata ai giovani artisti della Trexenta in programma sabato 25 luglio, a partire dalle 19.30. L'iniziativa è organizzata dall'Università Trexentese della Terza Età in collaborazione con la A.T. Pro Loco e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Suelli. L'obiettivo è offrire ai bambini un'occasione di espressione creativa e di socializzazione in un clima di festa.

Il laboratorio di pittura all'aperto è riservato ai bambini dai 5 ai 12 anni, che potranno dare libero sfogo alla fantasia realizzando disegni e dipinti su tele e cartoncini, senza un tema prestabilito. L'organizzazione metterà gratuitamente a disposizione tutto il materiale necessario, dai colori ai pennelli fino alle matite. Durante l'intera attività i partecipanti saranno affiancati dal personale dell'Università della Terza Età, che garantirà assistenza e supporto. Come nelle precedenti edizioni, la manifestazione non avrà carattere competitivo. Al termine della serata tutti i bambini riceveranno un premio o un riconoscimento come ricordo dell'esperienza, all'insegna della creatività, del divertimento e della condivisione.

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