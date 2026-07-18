Si svolgerà a Golfo Aranci la prima edizione del Festival "Voci nel Golfo", inserito nel format "Andiamo a SanRemo", ideato dal Maestro Giovanni Budroni. Dal 1° al 3 agosto, il centro costiero ospita una manifestazione dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti musicali, con tre serate che uniranno competizione, formazione e spettacolo.

Le prime due giornate, l'1 e il 2 agosto, saranno dedicate alle esibizioni dei concorrenti che si sfideranno davanti a una giuria tecnica composta dal Maestro Ciro Barbato, direttore del Dipartimento Musica e Spettacolo di Casa Sanremo Campus, producer e direttore d'orchestra, Renato Tanchis, Catalogue & Strategic Marketing Director di Warner Music Italy e Maria Puca, giornalista e già componente della Sala Stampa del Festival di Sanremo. Il Comune di Golfo Aranci, che ha sposato il progetto di crescita artistica promosso dal format , mette a disposizione dei vincitori due borse di studio. Ulteriori opportunità arriveranno grazie al Maestro Ciro Barbato, che assegnerà borse di studio per l'accesso a masterclass nazionali di alta formazione musicale.

Per i primi classificati delle categorie editi e inediti, purché in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di Sanremo Giovani, si aprirà inoltre la possibilità di essere presentati alla commissione Rai di Sanremo Giovani. Un'opportunità importante che potrebbe rappresentare il primo passo verso esperienze prestigiose come Casa Sanremo Live Box e Casa Sanremo Campus. Tra le novità di questa edizione l'istituzione della Giuria della Sala Stampa, composta da cinque giornalisti e collaboratori delle principali testate del territorio.

Saranno loro ad assegnare il Premio della Critica e il Premio Over, introducendo uno sguardo che vada oltre le capacità tecniche dei cantanti in gara per valutare anche originalità e interpretazione. Gran finale il 3 agosto con il tradizionale Cantabimbo, appuntamento storico che da oltre cinquant'anni accompagna la crescita artistica di generazioni di giovani cantanti. Nato da un'intuizione di Paoluccio Masala e oggi portato avanti dal Maestro Giovanni Budroni, il Cantabimbo coinvolgerà quest'anno venticinque bambini e ragazzi di età compresa tra i cinque e i sedici anni. Dopo mesi di preparazione nei locali di Villa Sospiri, sotto la guida del Maestro Budroni e con la collaborazione di Carla Masala e Luisa Abis, i piccoli protagonisti saliranno sul palco per uno spettacolo che promette emozioni, spontaneità e talento. Un percorso che non si limita all'aspetto musicale, ma punta anche alla crescita personale dei giovani artisti. Proprio in quest'ottica, alcuni di loro saranno indirizzati, insieme al Maestro Ciro Barbato, alla partecipazione alla trasmissione televisiva "Sing", in onda su Gold TV. Ad aprire tutte le serate il concerto dei Bud Brothers, formazione composta dai fratelli Giovanni Budroni (sax e voce) e Gian Tore Budroni (pianoforte, tastiere e voce), insieme a Sergio Piredda (batteria), Fabrizio Pintus (chitarre), Francesco Pirina (basso) e Alessia Zuddas (voce). La manifestazione è sostenuta dal Comune di Golfo Aranci, dal brand Golfo Aranci Mon Amour, dalla Pro Loco di Golfo Aranci e gode del patrocinio della Regione Sardegna che conferma la volontà di investire nella musica come strumento di crescita, formazione e valorizzazione dei talenti sardi.

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