Nonostante il gran caldo, non perde vivacità l'estate bosana con un calendario fitto di appuntamenti capaci di trasformare la città in un palcoscenico diffuso. Sport, cultura, arte, musica, tradizione e creatività diventano occasioni di incontro per cittadini e turisti. Sino a domenica 19 luglio, Bosa Marina è il cuore pulsante dello sport isolano con le finali del campionato regionale di Beach Soccer. In questo contesto, l'assessore allo Sport e Turismo Marco Naitana sottolinea come «l'area sportiva allestita sulla spiaggia continuerà a vivere con tornei e attività che uniscono sport turismo». Sabato 18 luglio prende il via la quinta edizione del "Sol de s'Abba Festival" che fino al 7 agosto propone teatro, danza, performance, arti visive, trekking performativi. Il 23 luglio, il Corso Vittorio Emanuele II si accende con la seconda edizione di Arte in Corso, la notte dell'artigianato sardo organizzata dalla Pro Loco Melkiorre Melis. Il presidente Marco Alzu sottolinea che «dalle 18 a mezzanotte si anima il centro storico con artigiani e artisti provenienti da tutta la Sardegna, che espongono creazioni uniche frutto di tecniche antiche e passione contemporanea, in una serata che celebra manualità tradizione e creatività isolana sotto le stelle».

Il Castello Malaspina continua a essere un crocevia culturale grazie alla programmazione della Fondazione Bosa, che propone “Tramonti al Castello fra cultura, musica ed enogastronomia. Il direttore Pier Tonio Pinna spiega come «sino a settembre l'antica fortezza diventa luogo di incontro offrendo occasioni di approfondimento e confronto con protagonisti del panorama sardo e ospiti nazionali. Con questa prima programmazione esterna – aggiunge-, la Fondazione inaugura una nuova fase della propria attività ». Tra gli appuntamenti imminenti, giovedì 23 luglio, alle 21, il Castello ospita “Dante nel Castello. Il folle volo di Ulisse", lettura del canto XXVI dell'Inferno recitata da Gilberto Ganassi.

Parallelamente, il Museo Casa Deriu ospita quattro mostre dedicate all'arte contemporanea, alla fotografia e all'artigianato artistico: "Dialoghi d'Ombra" di Salvatore Coradduzza, "Forma Essenza" dedicata alle famiglie Mola e Usai, e le esposizioni autunnali del fotografo Martin Wolff e del pittore Antonio Chessa. Dal 27 luglio al 5 agosto, il Castello ospita anche “Noi Alberi”, rassegna culturale ideata dall'associazione Sesto Continente con la direzione artistica di Flaminia Cardini, che propone cinema, jazz, installazioni, laboratori, performance e incontri con autori italiani e internazionali in un percorso dedicato al rapporto tra esseri umani e natura, ispirato ai principi di collaborazione e interdipendenza che regolano la vita delle foreste. In questo contesto il sindaco Alfonso Marras osserva che «la città punta a offrire un'estate che scorre senza pause tra sport arte musica cultura e tradizione,non solo un'offerta di appuntamenti ma la costruzione di un vero percorso comunitario capace di raccontare la città».

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