Primavera e autunno a Sassari, estate ad Alghero. La stagione lirico-sinfonica proposta dall'ente Marialisa de Carolis apre anche alla città catalana che per l'Alghero Festival proporrà due titoli: “Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti (3 e 5 luglio) e “Pagliacci”(17-19 luglio) di Ruggero Leoncavallo, entrambe per la regia di Alberto Gazale, direttore artistico dell'ente sassarese.

Il cartellone sassarese prevede un'anteprima: venerdì alle ore 20.30, il Duomo di Sassari ospiterà l’esecuzione dell’oratorio “Beata Virgo Maria – Ecclesiae Christi Typus et Mater”, musica e direzione del presbitero catalano Valentino Miserachs su libretto di Aurelio Zorzi.

Le opere al Comunale di Sassari - Si parte il 25 e 27 settembre con “Il Flauto magico” di Mozart che sarà diretto da Gianluca Martinenghi per la regia di Hugo de Ana e vedrà sul palco il soprano Claudia Urru. Il 30 ottobre e 1° novembre uno dei capolavori di Giuseppe Verdi “Don Carlo” che vedrà il debutto a Sassari di Federico Santi

A completare l’offerta un altro titolo verdiano “Rigoletto” (11-13 dicembre), che vedrà il ritorno sul podio del Comunale di Leonardo Sini e avrà tra i protagonisti il tenore Matteo Desole.

I concerti- Il 7 e 8 novembre l’Orchestra dell’Ente de Carolis si confronterà con la sinfonia n.3 di Gustav Mahler. A chiudere la stagione sarà il 22 dicembre il consueto Concerto di Natale.

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