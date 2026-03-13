Gusto ma anche arte, musica e approfondimenti. Il tutto ai piedi del re dell'orto. A Siamaggiore è tutto pronto per la 31ª edizione della Sagra del carciofo. Domani e domenica 15 marzo torna l'evento promosso dal Comune guidato dal sindaco Davide Dessì, in collaborazione con la Fondazione di Sardegna e la Regione.

L'obiettivo è sempre lo stesso: promuovere e valorizzare uno dei prodotti locali del territorio, oltretutto sano, viste le tante proprietà benefiche. Ma sarà anche un'occasione per gustarlo cucinato in vari modi grazie alla presenza di diversi chef, tra cui Renzo Corona, titolare del famoso ristorante Da Renzo.

La rassegna inizierà sabato 14 alle 11, nell'aula consiliare del Comune con il convegno dal titolo "Il carciofo: storia, identità e territorio. Valorizzazione delle eccellenze", un appuntamento importante per approfondire diversi aspetti del carciofo spinoso. Comprese le problematiche dovute ai cambiamenti climatici. Saranno presenti diversi esperti del settore.

Nelle vie adiacenti al municipio, i produttori locali accoglieranno invece i presenti che potranno assaporare il carciofo seduti in un ristorante a cielo aperto allestito per l'occasione. Nei tavoli come sempre non mancheranno primi, secondi e contorni. Sempre domani, nel primo pomeriggio, si terrà lo show cooking lab, sempre a base di carciofo, a cura di Roberta Bastamangiare, dedicato ai più piccoli.

Più tardi, spazio agli adulti con lo show cooking dal titolo “Sapori di carciofo – le ricette della tradizione”, a cura della Pro Loco, chef e associazioni locali. Domenica ancora degustazioni a partire dalla mattina. Durante la serata sarà annunciato anche il vincitore del concorso fotografico “Sei brutto come un… carciofo”. La foto che vincerà il primo premio sarà l'immagine della locandina della sagra del carciofo del 2027. La musica dal vivo non mancherà nemmeno questa volta. Moderna e sarda. Balli sia sabato sera che domenica, come sempre in piazza Asilo.

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