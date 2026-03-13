Il Comune di Porto Torres parteciperà all’Assemblea Generale Internazionale 2026 della Rotta dei Fenici (XIX edizione del Dialogo Euro-Mediterraneo), in programma il 19 marzo ad Aquileia e il giorno successivo ad Ajdovščina, in Slovenia. A rappresentare l’Amministrazione comunale, su delega del sindaco Massimo Mulas, saranno il presidente del Consiglio comunale Franco Satta e il presidente della Commissione consiliare Cultura Antonello Cabitta.bLa Rotta dei Fenici è uno degli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa nato per valorizzare le antiche direttrici nautiche percorse dal popolo dei Fenici a partire dal XII secolo a.C. che nel Mediterraneo costituivano fondamentali vie di scambio commerciale e culturale. Oggi l’itinerario mette in rete città, istituzioni e territori di diversi Paesi del Mediterraneo con l’obiettivo di promuovere il patrimonio storico, archeologico e ambientale attraverso progetti di turismo culturale, cooperazione internazionale e sviluppo territoriale. Il Comune di Porto Torres ha aderito alla rete nel 2022, entrando così in un circuito culturale di prestigio che consente di partecipare a strategie di promozione, marketing territoriale e di progettazione condivisa per accedere a bandi regionali, nazionali ed europei al fine di rafforzare l’attrattività turistica della città e dell’isola dell’Asinara.

La partecipazione all’Assemblea Generale, ospitata dalla Fondazione Aquileia, rappresenterà anche un’importante occasione di confronto con il presidente dell’organismo, il dottor Roberto Corciulo, su due temi strategici per il futuro della città. Il Comune di Porto Torres, infatti, intende avviare le procedure per l’istituzione di una Fondazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale turritano, in particolare a seguito del riconoscimento della Necropoli Preistorica di “Su Crucifissu Mannu” tra i Beni Patrimonio dell’Umanità. In questo contesto, l'incontro con i rappresentanti della Fondazione consentirà di acquisire informazioni e indicazioni utili al percorso di costituzione del nuovo organismo, prendendo come riferimento un modello organizzativo che, grazie ai risultati ottenuti nella valorizzazione del sito archeologico di Aquileia, rappresenta un esempio virtuoso di gestione del patrimonio culturale, anche in virtù delle affinità storiche e culturali con l’antica colonia romana di Turris Libisonis.NIl secondo tema riguarda la possibile partecipazione del Comune al progetto ECO-SEAROUTES, finanziato dal programma Interreg Euro‑MED 2021‑2027, promosso dalla Rotta dei Fenici e già presentato all’Assessorato regionale al Turismo.

Il progetto mira a sviluppare nuove “smart ways” eco-nautiche e terrestri nel Mediterraneo, creando itinerari sostenibili che colleghino porti turistici e territori dell’entroterra, valorizzando le comunità locali e le destinazioni costiere attraverso modelli innovativi di turismo sostenibile. La partecipazione all’assemblea della Rotta dei Fenici si inserisce quindi nel percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per rafforzare il posizionamento internazionale di Porto Torres e promuovere il patrimonio storico, archeologico e ambientale della città e dell’Isola dell’Asinara attraverso reti di cooperazione culturale e progettualità europee.

