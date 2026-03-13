Quattro voci, quattro diversi stili, un unico tessuto sonoro: domenica 15 saranno i "4/4 D'Autore" del Karel Music Expo ad animare Palazzo Siotto, in via dei Genovesi 114 a Cagliari. Dalle 19, i cantautori diMarzo, Stefano Cherchi, Federica Olla e Sidra si esibiranno in un concerto corale, eseguendo i reciproci brani insieme e con il sostegno armonico e ritmico del chitarrista e polistrumentista Enrico Severini.

Concepita come anteprima della prossima edizione del Karel, l'evento vedrà fondersi voci, strumenti e sensibilità diverse di quattro artisti dal personale stile in un'unica narrazione sonora. Il pubblico sarà guidato in un'esperienza immersiva e coesa, dal sapore variopinto grazie alle personalità in campo: dal pop cantautorale, melodico e nostalgico di diMarzo (alias Giovanni Cossu) al repertorio fortemente radicato nell'Isola, tenebroso e poetico di Stefano Cherchi.

E ancora la voce cristallina, la graziosa leggerezza e le tematiche di amore e desiderio di Federica Olla, fino alle tonalità sognanti e sospese fra malinconia e speranza nei paesaggi eterei di Sidra (Piera Demurtas). In un tessuto musicale autentico e rispettoso del processo creativo di ciascuno, si valorizzerà la pluralità di voci come chiave di una notevole perfomance, sulla quale Severini interverrà solo come supporto esterno, fornendo solidità e profondità.

"4/4 D'Autore" gode del sostegno di Regione, Fondazione e Comune, sotto l'organizzazione della cooperativa Vox Day, che di recente ha portato al Palazzo cagliaritano anche la rassegna a stampo cinematografico "Sound and Vision".

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