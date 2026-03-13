Chi dice che l'elettronica si accompagni solo alle ore notturne? Con l'arrivo della primavera, Basstation fa ritorno nel verde di Campidarte a Ussana per le sue domeniche targate "Solar": selezioni musicali techno (e affini) alla luce del sole, con mercatini ecosostenibili, pasti in socialità e spazi sicuri. Il primo appuntamento sarà domenica 15 dalle 12:30, e vedrà alla consolle i dj Claudio PRC, Alex Fanari e l'ospite speciale Isabel Soto.

In una nuova collaborazione con l'etichetta internazionale 012, fondata dallo stesso Claudio PRC e diventata col tempo un importante riferimento per il versante techo più deep e ipnotico, la giornata si muoverà tra gli spazi aperti e gli hangar dell'agriturismo-club ussanese. Parallelamente ai set, saranno presenti fino alle 21 i banchetti di Upcycling Corner Market, e sarà possibile esporre le proprie creazioni per chiunque faccia richiesta agli organizzatori.

Proprio della 012 è parte la venezuelana Isabel Soto, dj e producer la cui carriera ha inizio nel 2020, con un primissimo esordio allo Stereobar della capitale quebecchese di Montréal, seguito da numerosi festival fino al debutto internazionale in Colombia. Dal Canada, l'artista si è poi trasferita nella mecca globale dell'elettronica di Berlino, dove ha affinato il suo personalissimo sound fatto di sonorità astratte, ritmi profondi a basse frequenze e atmosfere ipnagogiche, come testimonia anche l'ultimo extended-play "Morphosis" (2025).

Claudio PRC, classe 1987 e figlio dell'Isola, è attivo fin dal 2006 nella scena deep techno italiana e dimostra da subito una grande fascinazione per il sound di Detroit e l'elettroacustica. Dei fattori che lo porteranno a elaborare un originale approccio a deejaying e produzione, giocando con gli elementi spaziali nelle performance e accompagnando gli spettatori in un viaggio onirico e minimale. Dopo aver esordito nel 2012 con l'album "Inner State", Claudio si è trasferito anch'egli a Berlino, pur mantenendo stretti contatti con la Sardegna e con il collettivo Basstation. È del 2020 la fondazione di 012, intesa come piattaforma di ricerca sonora e artistica.

Alex Fanari è invece del 1985, e debutta già a diciassette anni alla ricerca del suono giusto, muovendosi nei set fra techno e minimal: proprio in quel periodo conosce gli amici e colleghi Andrea Cadelano e Claudio PRC, continuando a esibirsi in feste e locali finché, nel 2003, entra a far parte del roster di MusicMother e gira l'Isola con le sue selezioni.

