Samassi si prepara ad accogliere visitatori e appassionati di gastronomia per la 36ª Sagra del Carciofo e la 25ª Fiera dell’Agroalimentare e dell’Artigianato del Medio Campidano, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo. Due giornate dedicate alle eccellenze agricole e artigianali del territorio, con un ricco calendario di eventi tra degustazioni, laboratori, spettacoli e visite guidate. Protagonista assoluto sarà il carciofo locale, celebrato attraverso un itinerario enogastronomico nel centro storico con numerosi punti ristoro dedicati al “Carciofo Street Food”, dove sarà possibile assaggiare piatti tipici e reinterpretazioni creative del prodotto simbolo del territorio.

Tra le attrazioni più suggestive della manifestazione il circuito turistico “Domus e Lollas de Samassi”, che permetterà ai visitatori di entrare nelle tradizionali case in terra cruda del paese. Si potrà vivere un’atmosfera d’altri tempi e partecipare a laboratori dedicati alle tradizioni locali: dalla preparazione del raviolo di Samassi, delle panadas e de sa costedda, fino all’arte di tingere i tessuti con le piante e alle pratiche di cosmesi naturale e medicina popolare sarda. Il programma prevede anche momenti di spettacolo e divulgazione gastronomica con due show cooking ospitati nella corte campidanese di Casa Podda. Sabato alle 11.30 lo chef Alberto Sanna, insieme al sommelier William Pusceddu, proporrà “Il carciofo a 360°”, mentre nel pomeriggio, alle 17.30, sarà la volta dello chef Raffaele Altamura con una dimostrazione culinaria realizzata in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Buonarroti-Volta di Arbus.

Durante entrambe le giornate il centro storico sarà animato dagli stand della fiera agroalimentare e dell’artigianato, aperti dalle 10 alle 20, oltre a esibizioni itineranti di gruppi folk e musica tradizionale. Sabato sera, alle 18.30, in piazza Costituzione è previsto lo spettacolo musicale del gruppo Balla Sardigna. Domenica mattina spazio anche allo sport con la 45ª Marcialonga del Carciofo, organizzata dall’Atletica Mariano Scano, mentre nel pomeriggio proseguiranno degustazioni, visite alle case di terra cruda e intrattenimento musicale. Alle 18.30 il gran finale con il concerto degli Istentales, prima dei saluti istituzionali e della chiusura della manifestazione prevista alle 20.30. Per tutta la durata dell’evento sarà attivo l’info point della Pro Loco in piazza Costituzione, dove i visitatori potranno ritirare la mappa della manifestazione con l’indicazione delle Domus e Lollas, dei punti ristoro, dei siti di interesse storico e delle aree parcheggio.

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