Una settimana ricca di importanti tributi, e un ultimo fuoco di flamenco: il Bflat di Cagliari chiude una lunga settimana di concerti con un ultimo spettacolo per domenica 15, sulle note e danze del trio Muda Flamenca. L'appuntamento sarà per le 19 al jazz club di via del Pozzetto 9, con il gruppo che tornerà dal vivo per la prima volta dall'inizio del 2026.

Muda Flamenco è un progetto che esordisce a ottobre dell'anno scorso, formato da Valentina Pilia (danza), Pierpaolo Sedda (percussioni) ed Eleonora Olianas (voce): centrale è la ricerca sonora e performativa intrapresa dai tre, nell'idea di creare un dialogo tra il flamenco e le musiche popolari del Mediterraneo, e in particolare le sonorità isolane.

Un incrociarsi di culture che svela anche il nome scelto dal gruppo, con "muda" che dal sardo significa ritmo, ma anche trasformazione e mutamento. E la scuola andalusa diventa così filo conduttore, esplorando le affinità più profonde delle identità messe in connessione dalla musica, con la danza magnetica di Pilia, le solide percussioni di Sedda e la voce evocativa di Olianas che vengono a unirsi in uno spettacolo dinamico, fra sperimentazione e tradizione.

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