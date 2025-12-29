A Morgongiori ci si prepara al grande evento di fine anno, tra suoni, saperi e sapori del Parco e del Monte Arci. Il tutto all’insegna della musica, della letteratura e dell’enogastronomia. Organizzato dal Comune, nell’auditorium del CEAS Monte Arci, martedì 30 dicembre, a partire dalle 18, saranno numerosi gli ospiti presenti nel corso della serata presentata da Francesca Figus. Si inizierà con l’illustrazione del progetto Erasmus che ha coinvolto i giovani di Morgongiori, grazie all’impegno dell’Associazione “Coda di Lupo”.

A seguire, il sindaco di Morgongiori, Paolo Pistis, consegnerà all’Agenzia Regionale “Forestas”, presente con Salvatore Piras, amministrazione unico, la menzione speciale del “Premio Monte Arci”.

Chiuderà la serata Maurizio Vandelli, in tour per festeggiare il suo ottantesimo compleanno. Vandelli è uno dei grandi artisti che ha segnato la storia della musica italiana, con oltre 60 anni di carriera sui palchi italiani e esteri; l’esordio nella discografia è nel 1964 con il primo 45 giri dell'Equipe 84. Il successo planetario arriva con “Io ho in mente te” del 1966. Nello stesso anno, Lucio Battisti propone a Maurizio Vandelli la canzone “29 Settembre”, che diventerà una hit immortale. Al termine del concerto il brindisi di saluti. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

© Riproduzione riservata