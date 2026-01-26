In vista del soggiorno socio-culturale dedicato alla popolazione adulta, il Comune di Morgongiori organizza un incontro dedicato a tutti gli interessati.

Nello specifico, il viaggio sarà riservato ai cittadini residenti dai 60 anni in su e l’amministrazione comunale vuole coinvolgere la popolazione nella programmazione e pianificazione del soggiorno.

A questo proposito è stata organizzata una riunione, aperta a tutti gli interessati, in programma martedì 27 gennaio, alle 17:30, negli spazi dell’aula consiliare. Nel corso dell’incontro verranno informati i presenti sui dettagli e sulle possibili destinazioni.

