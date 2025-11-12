Nei giorni scorsi il Comune di Morgongiori ha pubblicato un avviso rivolto agli interessati a partecipare alla Scuola Civica di Musica per l’anno scolastico 2025/2026. Nello specifico, al fine di ampliare l’offerta formativa, la scuola intende avviare corsi gratuiti riservati ai residenti e non solo.

Saranno disponibili i laboratori individuali o di gruppo di canto (moderno, coro e solfeggio, canto individuale), chitarra e basso, tastiera o pianoforte e ballo sardo. Le attività non hanno limiti di età e sono finalizzate all’apprendimento dei primi rudimenti dell’arte musicale o all’approfondimento delle conoscenze già acquisite in passato.

Le lezioni dovrebbero iniziare entro il mese di novembre e terminare a giugno 2026. I moduli di iscrizione, disponibili nei locali del Municipio o sul sito istituzionale del Comune.

