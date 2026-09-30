A partire da domani, giovedì 1 ottobre, fa tappa a Pau il Festival “Pedras et Sonus”. Saranno 4 gli appuntamenti fino al 10 ottobre. Giovedì 1, alle 18, nei locali della Biblioteca comunale, il “Laboratorio Reporter del Jazz”, iniziativa dedicata ai bambini, a cura di Tatabolla. Si proseguirà poi sabato 3 ottobre, lungo i sentieri di “Un Bosco da Fiaba – Parco del Monte Arci”. In programma un incontro tra passi e suoni. Ospite la formazione catalana dei “Tocats del Grall”. L’appuntamento è alle 9, mentre alle 10 partirà la visita guidata e la performance musicale. Martedì 6 ottobre, sempre alle 18, secondo appuntamento il biblioteca dedicato ai bambini. Quarto e ultimo appuntamento sabato 10 ottobre, alle 10, nella suggestiva cornice del Parco dell’Ossidiana, lo scenario naturale ideale dove far incontrare patrimonio ambientale, identità sarda e ricerca artistica. Prevista la visita guidata al bosco e il laboratorio “Storie di Antichi Antenati”, a cura dell’archeologa Giulia Balzano e Tatabolla & Le Marche da Bolla. Per gli eventi del 3 e del 10 ottobre i posti sono limitati e la prenotazione consigliata. “Ospitare la nuova tappa del Festival Pedras et Sonus – commenta la sindaca Alessia Valente - è per Pau motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Quest'anno il festival attraversa e valorizza diversi luoghi simbolo del nostro territorio, trasformando Pau in un vero e proprio cantiere di arte, cultura e partecipazione. ​Pedras et Sonus dimostra come la cultura sappia essere un motore straordinario di promozione del territorio e di coesione sociale. Invitiamo tutta la cittadinanza e i visitatori a vivere insieme a noi questi appuntamenti speciale tra pietra, parola e musica”.

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