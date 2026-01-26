L’associazione Culturale Mediterrarte nuovamente alla guida dell’organizzazione del Carnevale Arzachenese 2026. Un incarico accolto con entusiasmo: da anni impegnati nella promozione culturale e artistica del territorio, nel Carnevale si cercherà non solo la festa popolare ma la creazione di un evento di forte valore culturale e identitario. Ad Arzachena l’appuntamento, molto sentito dalla comunità, coinvolge attivamente cittadini di tutte le età nella preparazione dei carri allegorici, dei costumi e delle sfilate, diventando un’occasione di collaborazione intergenerazionale e di tutela del patrimonio culturale immateriale locale.

La macchina organizzativa, avviata in stretta sinergia con il Comune di Arzachena, è già in movimento e porta con sé una novità di grande rilievo: dopo oltre vent’anni, la sfilata dei carri allegorici tornerà anche a Porto Cervo, segnando un ritorno molto atteso. Confermati gli appuntamenti e le sfilate: Carnevale prenderà il via giovedì grasso, 12 febbraio, con la tradizionale favata a Cannigione, mentre ad Arzachena è prevista una grande festa dedicata ai bambini.

Le sfilate si svolgeranno poi il 15 febbraio ad Arzachena, il 17 febbraio a Porto Cervo e il 22 febbraio a Cannigione, dove la manifestazione si concluderà come da tradizione. Al termine delle sfilate, la festa continuerà con musica dal vivo e momenti di intrattenimento. Durante le giornate saranno inoltre allestiti stand gastronomici, con la partecipazione attiva delle associazioni locali, elemento fondamentale per la riuscita dell’evento. Intanto Mediterrarte ricorda che le iscrizioni per i gruppi mascherati a piedi sono ancora aperte. Per informazioni è possibile scrivere a info.mediterrarte@gmail.com

© Riproduzione riservata