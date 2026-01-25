Il Comune di Masullas ha aperto i termini per la presentazione delle adesioni al Viaggio organizzato dall’ente a Venezia, Trieste e Lubiana, in programma da 27 al 30 marzo prossimo. Il viaggio prevede la visita dei luoghi di rilevanza storica, teatro delle persecuzioni e tragedie innescate dai totalitarismi del ‘900 e dei movimenti di resistenza.

Potranno aderire i giovani di età compresa tra i 18 e i 39 anni, residenti a Masullas, che avranno priorità. I cittadini di altre fasce d’età saranno ammessi con riserva ed accettati alla partecipazione esclusivamente nel caso di non raggiungimento del numero programmato di partecipanti posto dalla agenzia organizzatrice dell’evento.

Stesso discorso per i cittadini non residenti a Masullas. È prevista una quota individuale di contribuzione (220 euro). Le richieste potranno essere presentate entro lunedì 26 gennaio all’Ufficio Protocollo.

«Al fine di coinvolgere maggiormente la comunità – commenta Ennio Vacca, sindaco – occorre innovare i metodi. Questo di accompagnare i ragazzi in viaggio è un modo di avvicinare i giovani alla Pubblica Amministrazione e far conoscere loro realtà diverse in un contesto di aggregazione e socializzazione».

